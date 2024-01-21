أعلن الفنان المصري الكبير عادل إمام، الملقب بالزعيم، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل ومتميز في السينما والمسرح والتلفزيون.



وجاء إعلان الزعيم عن اعتزاله عبر نجله المخرج رامي إمام، الذي صرح بذلك على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز جوي “Joy Awards” في السعودية، مساء اليوم السبت، 20 يناير 2024.



وقال رامي إمام إن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبناؤه وأحفاده، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة. وأضاف أن والده يشعر بالرضا عن ما قدمه للفن المصري والعربي، وأنه لا ينوي العودة للتمثيل مرة أخرى.

ويعد عادل إمام أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.



وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينات، وقدم نحو 126 فيلما و16 مسلسلا و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان “أرجوك لا تفهمني بسرعة”.



وكان آخر ظهور فني لعادل إمام في مسلسل “فالنتينو” الذي عرض في رمضان عام 2020، والذي تناول قصة رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الخاصة، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.



وتفاعل الجمهور العربي مع خبر اعتزال الزعيم، معبرين عن حزنهم واحترامهم له، ومشيدين بإسهاماته الفنية الكبيرة، ومتمنيين له الصحة والسعادة في حياته الخاصة.