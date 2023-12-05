فريق التحرير by فريق التحرير

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كيف أمطرت 6 مناطق سعودية اصطناعيا؟

البرنامج نفذ حتى نوفمبر الماضي (410) رحلات استمطار، 36 رحلة أبحاث في 6 مناطق، بإجمالي 1299:23 ساعة استمطار.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت عددا من مناطق المملكة أمطارا اصطناعية باستخدام طائرات الاستمطار تجريبيا تمهيدا لتشغيل الخطة للبرنامج 2024.

و بلغت رحلات الاستمطار 410 رحلة، بالإضافة إلى 36 رحلة أبحاث في 6 مناطق، بإجمالي 1299:23 ساعة.

اطلع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف على البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب الدكتور أيمن غلام، اليوم في جدة، على نتائج أعمال المرحلتين الخامسة والسادسة من برنامج الاستمطار والنجاحات التي حققها على أجواء مناطق الرياض، القصيم، حائل، الطائف، الباحة وعسير.


ووقف الرئيس التنفيذي على نتائج عينات طائرة الأبحاث المدرجة مؤخرا ضمن خطة أعمال البرنامج، وما توصل إليه الباحثون من نتائج إيجابية للمراحل القادمة.


وتابع الدكتور أيمن غلام خطة توطين البرنامج بشريا وتقنياً، مقدماً كلمة تحفيزية للطيارين المنضمين حديثا للبرنامج، فيما وافق على الخطة التشغيلية لبرنامج الاستمطار للعام القادم 2024.


من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الاستمطار أيمن بار، أن البرنامج نفذ حتى نوفمبر الماضي (410) رحلات استمطار، 36 رحلة أبحاث في 6 مناطق، بإجمالي 1299:23 ساعة استمطار و 111:29 ساعة أبحاث باستخدام 4 طائرات استمطار وطائرة واحدة للأبحاث تم خلالها إطلاق 7876 شعلة نتج عنها 15 دقيقة للهطول المطري.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...