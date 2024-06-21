الحرارة تتخطى 50 درجة مئوية في مدن سعودية.. كيف تستعد شركة الكهرباء؟

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم، حيث توقع أن تتأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم الجمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 47 و48 درجة مئوية.

وتشمل الحالة الجوية العاصمة الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة ورماح.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً. كما أشار إلى أن الدمام والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 50 مئوية خلال اليومين الماضيين، بينما سجلت السودة جنوب البلاد أقل درجة حرارة عند 14 درجة مئوية فقط.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم هي 49 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، و48 درجة في العلا والدهناء، و47 درجة في المدينة المنورة وينبع.

و أوضح لـ”أريبيان بزنس” عقيل العقيل، محلل الطقس في الأرصاد السعودية، بأن فصل الصيف في المملكة يبدأ فعلياً في الأول من شهر يونيو وفقًا للتقويم الأرصادي.

وقال: “أننا دخلنا فعلياً فصل الصيف منذ حوالي 20 يومًا، حيث لاحظ الأرصاديون أن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ فعليًا في الأول من يونيو، وهذا ما شهدناه هذا العام حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية”.

وأحيانًا نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة في نهاية شهر مايو، وهو آخر شهور الربيع، خاصة في القطاع الشرقي وتحديدًا الشمال الشرقي، ولا يمكن القول أن هذا الصيف الأشد لأن درجة حرارة هذا العام مشابهة للأعوام السابقة، حيث تم تسجيل درجات حرارة عالية أيضًا.

ماذا نعني بدرجة الظل؟

بحسب حديث محلل الطقس في الأرصاد السعودية لـ”أريبيان بزنس“، فأنه لقياس درجة الحرارة بشكل صحيح وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يجب أن يكون القياس في الظل ودون أي مؤثرات أخرى.

هذا يعني أننا نقيس درجة حرارة كتلة الهواء وليس درجة الحرارة المتأثرة بأشعة الشمس، من شروط القياس أن يتم ذلك بصندوق خشبي بارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف عن سطح الأرض، ويكون اتجاه الصندوق في نصف الكرة الشمالي بحيث يتجنب تأثير أشعة الشمس المباشرة، لأن الهدف هو قياس درجة حرارة الهواء.

كما أوضح أن درجات الحرارة في بعض المدن السعودية، مرشحة للصعود فوق 50 درجة مئوية، وقد نشهد تسجيل درجات تصل إلى 51 درجة مئوية.

فمثلا المنطقة الشرقية أو القطاع الشرقي من المملكة تعد من أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتكرر درجات حرارة تصل إلى 50 و51 درجة مئوية خلال فصل الصيف، وخاصة في شمال شرق شبه الجزيرة العربية مثل المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وجنوب العراق.

ما هي التحذيرات ولمن توجه وهل تستفيد شركة الكهرباء منها؟

من الطبيعي أن تصدر الأرصاد الجوية تنبيهات حول ارتفاع درجات الحرارة، ويأخذ نظام الإنذار المبكر التلقائي في الاعتبار هذه المؤشرات الحرارية.

وقال عقيل، تهتم بهذه المؤشرات الأجهزة المعنية، وأهمها الشركة السعودية للكهرباء، فنحن نزود شركة الكهرباء بالتقرير المناخي لفصل الصيف، والذي يشمل توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما يدفع شركات الكهرباء إلى الاستعداد لمواجهة الأحمال الضخمة الناتجة عن هذه الحرارة الشديدة.

والجدير بالذكر أن المملكة تملك قدرات هائلة في توليد الطاقة الكهربائية، لذلك يتم استخدام نظام الإنذار المبكر الذي يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة المرتفعة.

وشرح محلل الطقس في الأرصاد عمل المؤشرات، قائلاً: “هناك 3 مؤشرات للإنذار؛ فعلى سبيل المثال، يشير الإنذار الأصفر إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 47 و48 درجة مئوية، بينما يشير الإنذار البرتقالي إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 49 و50 درجة مئوية، أما الإنذار الأحمر فيشير إلى درجات حرارة تبلغ 50 درجة مئوية وأكثر. هذه ثلاث مؤشرات للحرارة في الصيف ضمن نظام الإنذار المبكر، الذي يصدر تنبيهات باللون الأصفر والبرتقالي والأحمر حسب شدة الموجة الحارة ومدتها”.

و أضاف، حاليًا تعاني المنطقة الشرقية بكافة محافظاتها من موجة حارة، ونظام الإنذار يشير إلى مستوى الإنذار البرتقالي في شمال شرق المملكة، فخلال شهور الصيف في المملكة، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من أواخر شهر مايو وتستمر في يونيو ويوليو وأغسطس، وتبدأ في التراجع تدريجيًا في أواخر أغسطس.