شهدت العاصمة السعودية “الرياض” هطول أمطار مستمرة منذ بداية الإجازة الدراسية في المملكة و الممتدة لـ10 أيام، وسط توقعات لاستمرارها خلال الأيام القادمة.

وتوقع “مركز الأرصاد الوطني” استمرار الأمطار الرعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة، والتي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة, فيما تشهد أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ووسط الأجواء الماطرة، أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارا باستمرار هطول الأمطار المتتابعة، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة في المنطقة تصحبها رياح تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط برد وتدفق سيول وصواعق رعدية.

وبحسب “قناة الإخبارية” فقد انتظمت حركة السيارات بالتزامن مع هطول الأمطار على مختلف الطرق، محذرة من التنزه في مناطق تجمع الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة أثناذ هطول الأمطار.