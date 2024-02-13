العاصفة الثلجية “نورستر” تغلق المدارس وتعطل 1000 رحلة جوية في أمريكا

تسببت العاصفة الثلجية “نورستر”، الثلاثاء، والتي ضربت شمال شرق أمريكا، في غلق المدارس، وتأجيل وإلغاء نحو 1000 رحلة جوية، ما تسبب في فوضى في حركة تنقل وسفر ملايين الأمريكيين.

وضربت عاصفة شتوية قوية وسريعة الحركة، تم تسميتها باسم العاصفة “نورستر”، وتسببت في سقوط كثيف للثلوج الرطبة بلغ سمكها 15 سنتيمترا ليلا، حسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أجزاء من المنطقة الممتدة من ولاية وست فرجينيا شمال شرق البلاد إلى نيو إنجلاند، والتي يعيش فيها أكثر من 30 مليون أمريكي.

“نورستر” تنهي حالة الجفاف

ووضعت العاصفة الثلجية “نورستر”، نهاية لحالة جفاف تساقط الثلوج” في مدينة نيويورك، والتي استمرت لعامين تقريبا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، المواطنين، من العاصفة “نورستر”، متوقعة أن تتحرك العاصفة نحو الشرق، وتترك المنطقة خلال ساعات.

رياح قوية وفيضانات

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن يصاحب العاصفة، رياح قوية بسرعة 64 كيلومترا في الساعة، وحدوث فيضانات على طول ساحل نيو إنجلاند، وشواطئ نيوجيرسي، ولونج آيلاند.

شلل بطرق نيويورك

وفي ساعات الصباح الباكر بنيويورك، المدينة الأكثر ازدحاما، وسكانا في أمريكا، تحول سقوط أمطار إلى سقوط كثيف للثلوج يصل سمكها إلى نحو 18 سنتيمترا ما يشل حركة السيارات في الطرقات.

ويصل معدل تساقط الثلوج في مدينة نيويورك، إلى 5 سنتيمترات في الساعة في وادي هدسون السفلي، ثم تغطي العاصفة “نورستر”، طرقات باقي المدينة خلال ساعات بعد تحركها جنوبا، حسب بيان لإدارة الطوارئ في المدينة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” ( تويتر سابقا).

وحثت إدارة الطوارئ في نيويورك، أن العاصفة “نورستر”، سائقي السيارات على توخي الحذر أثناء قيادتهم في ظل هذه الظروف الخطرة، بعد تراكم الثلوج على الطرقات.

إغلاق المدارس وإلغاء رحلات جوية

وأعلن رئيس بلدية نيويورك، حسب رويترز، إعلان حالة الطوارئ، مع توقع وصول سمك الثلوج إلى 30.5 سنتيمتر في بعض أجزاء نيويورك، مع إلغاء الحضور للمدارس في كافة المناطق، والاكتفاء بالدراسة عن بعد لنحو مليون طالب بالمدارس.

وتم تأجيل، أو إلغاء أكثر من 900 رحلة جوية في نيويورك، حسب موقع ” فلايت أوير دوت كوم”، في مطارات نورك ليبرتي الدولي، وبوسطن لوجان الدولي، ولاجوارديا.