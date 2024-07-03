موجة حر تضرب العاصمة الروسية.. موسكو تسجل أعلى حرارة منذ 1890

سجلت العاصمة الروسية موسكو يوم أمس 2 يوليو درجة حرارة قياسية هي الأعلى منذ 134 عامًا، حيث وصلت إلى 32 درجة مئوية.

وقال رومان فيلفاند المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية، إن الطقس في موسكو يوم 2 يوليو الجاري، كسر الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة قبل 134 عاما، حيث كانت آخر مرة ارتفعت فيها درجة حرارة المدينة إلى 31.9 في 2 يوليو عام 1890، وفقا لوكالة تاس للأنباء.

موجة حر تضرب روسيا:

ويعزى هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى موجة حر تضرب عموم المدن الروسية، حيث تصل درجات الحرارة في بعض الأحيان خلال شهر يوليو إلى أكثر من 35 درجة مئوية.