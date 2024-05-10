موجة حر قاسية تجتاح تايلاند تُودي بحياة 61 شخصًا منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم عن وفاة 61 شخصًا منذ بداية العام الجاري 2024، وذلك جراء موجة حر شديدة تجتاح البلاد منذ أسابيع.

وتجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 50 درجة مئوية، مما أدى إلى حدوث ضربات شمس قاتلة، خاصة في شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية المنخفضة والأنشطة الزراعية.

وكانت السلطات في بانكوك قد أصدرت تحذيرات يومية لمدة أسبوع تقريبًا في أبريل/نيسان، مع تجاوز “درجة الحرارة المحسوسة” 52 مئوية.

ويُحذر العلماء من أن ظاهرة التغير المناخي، الناتجة عن الأنشطة البشرية، ستؤدي إلى ازدياد تكرار ومدة وشدة موجات الحر.

وبينما تُساهم ظاهرة “إل نينيو” في ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي هذا العام، تشهد قارة آسيا بشكل عام ارتفاعًا في درجات الحرارة يفوق المتوسط العالمي، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

ونصح رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية، السيد أبيشارت فاشيرافان، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم لتجنب مخاطر التعرض لضربات الشمس.

وتأخر موسم الأمطار هذا العام في تايلاند، مما أدى إلى استمرار الطقس الحار والجاف لفترة أطول من المعتاد.

ومع ذلك، شهدت بعض مناطق البلاد عواصف رعدية هذا الأسبوع أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، لكنها دفعت السلطات إلى التحذير من حدوث فيضانات مفاجئة.

في نيسان/أبريل الماضي، سجلت تايلاند أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 44.2 درجة مئوية في مقاطعة لامبانغ الشمالية، وذلك قريبًا من الرقم القياسي الوطني المسجل العام الماضي (44.6 درجة مئوية).