الإمارات.. منخفض جوي يُسبب أمطار غزيرة ورياح قوية من الأحد إلى الثلاثاء

تتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بمنخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي وآخر علوي يصاحبه كتلة هوائية باردة، بدءًا من الأحد إلى الثلاثاء.

منخفض جوي من الأحد إلى الثلاثاء

يُتوقع أن تُؤدي هذه الظروف الجوية إلى:

زيادة كميات السحب على مناطق متفرقة: سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات. احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

انخفاض في درجات الحرارة.

رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية: معتدلة إلى نشطة السرعة. قوية أحياناً خاصة مع السحب. مثيرة للغبار والأتربة.



البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي. مضطرب في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

