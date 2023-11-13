فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. منخفض جوي من الأربعاء حتى السبت

سيشهد يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري منخفض جوي مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر مع فرصة تكون السحب الركامية

فريق التحرير by فريق التحرير
منخفض جوي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنخفض جوي خلال الفترة من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وقال المركز، في تقرير عن الحالة الجوية، أن يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري سيشهد ظهور السحب شرقاً بعد الظهر مع فرصة تكون السحب الركامية، كما ستزداد كميات السحب تدريجياً مساءً على البحر مع احتمال هطول أمطار.

منخفض جوي

الطقس يومي الخميس والجمعة

وفي الخميس والجمعة، تزداد كميات السحب ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، وتقل السحب في يوم الجمعة.

منخفض جوي

وأضاف المركز أنه في يوم السبت الطقس سيكون غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح شرقية خفيفة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

منخفض جوي
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فريق التحرير

فريق التحرير

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