الإمارات.. منخفض جوي من الأربعاء حتى السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنخفض جوي خلال الفترة من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وقال المركز، في تقرير عن الحالة الجوية، أن يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري سيشهد ظهور السحب شرقاً بعد الظهر مع فرصة تكون السحب الركامية، كما ستزداد كميات السحب تدريجياً مساءً على البحر مع احتمال هطول أمطار.

الطقس يومي الخميس والجمعة

وفي الخميس والجمعة، تزداد كميات السحب ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، وتقل السحب في يوم الجمعة.

وأضاف المركز أنه في يوم السبت الطقس سيكون غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح شرقية خفيفة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.