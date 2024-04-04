مكة المكرمة تبدأ موسم الصيف كأول منطقة في السعودية

رصد المركز الوطني للأرصاد في السعودية اليوم الخميس ارتفاعا طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وكان أعلى درجة حرارة مسجلة في مكة المكرمة.



وبحسب المعلومات الواردة على منصة “إكس” للمركز، بلغت أعلى درجة حرارة مُسجلة اليوم 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، تلتها مدن جدة وينبع بدرجة حرارة وصلت إلى 36 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة في طريف شمال المملكة وصلت إلى 15 درجة مئوية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، فقد سجلت أرقامًا منخفضة في بعض المناطق، حيث وصلت إلى 9 درجات مئوية في السودة، و13 درجة مئوية في أبها والباحة بالمناطق الجنوبية، و14 درجة مئوية في طريف، و15 درجة مئوية في القريات وحائل والطائف والدوادمي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع انخفاض درجات الحرارة في معظم الأنحاء، مصحوبًا بتساقط أمطار متوسطة ورياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

يُذكر أن بداية شهر رمضان هذا العام، شهدت فيه مناطق المملكة هطول أمطار متفاوتة بين المتوسطة والقوية. وقد لفتت هذه الظاهرة انتباه خبراء الطقس، حيث أشاروا إلى أن هذا العام يعتبر الأول منذ 17 عاماً الذي شهد فيه هطول الأمطار في أول أيام شهر رمضان.