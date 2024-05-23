الترتيب 22.. مصر تُحقق إنجازًا هامًا في مكافحة تغير المناخ

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في اليوم الخميس 23 مايو 2024، عن تحقيق مصر تقدما جديدا في مؤشرات تغير المناخ وجودة المياه والطاقة المتجددة.

مؤشر أداء تغير المناخ

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 22 من بين 67 دولة، بينما لا تزال تواجه تحديات بيئية كبيرة، حيث احتلت المرتبة 127 من ضمن 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي خلال عام 2022.

وفيما يتعلق بالموارد المائية، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر بلغ 81.63 مليار متر مكعب وساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار م3 تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36 مليار م3 وذلك عام 2023.

وعلى صعيد جودة المياه، أشار البيان الصادر للإعلان عن إصدار الجزء الثاني من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2022 تحت عنوان “الجودة البيئية والطاقة”، إلى أن بحيرة البردويل والتي تقع في شمال سيناء احتلت مقدمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022 فقد بلغت مؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3 % وصنفت جودة مياهها جيدة.

كما أنها احتفظت بصدارتها أيضًا خلال عامي (2021،2020) حيث تخطت قيمة المؤشر 82 % وصنفت جودة مياهها بالجيدة وهي تعتبر واحدة من أنقي بحيرات العالم.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، أوضح البيان أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجـديدة والمتجددة (رياح وشمسي) ارتفعت بنسبة زيادة قدرها 3.3% عام (2021/2022) مقارنة بعام (2020/2021).