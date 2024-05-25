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مصر تسجل أدنى متوسط ​​سنوي لهطول الأمطار في العالم

تسجل مصر أدنى متوسط ​​سنوي لهطول الأمطار في جميع البلدان

فريق التحرير by فريق التحرير

تتصدر كولومبيا قائمة الدول التي لديها أعلى متوسط ​​هطول للأمطار يبلغ 3240 ملم (128 بوصة) في السنة.

تعد منطقة توتونيندو التابعة لها واحدة من أكثر الأماكن رطوبة في العالم، حيث يبلغ متوسط ​​هطول الأمطار حوالي 12000 ملم (463 بوصة) سنويا.

ومع ذلك، قبالة سواحل أفريقيا، لا تقع سان تومي وبرينسيبي على مسافة بعيدة عن كولومبيا، حيث تلقت حوالي 3200 ملم من الأمطار في عام 2020.

كما يبلغ متوسط ​​هطول الأمطار في بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان أكثر من 3000 ملم سنويا، وتأتي بنما (2928 ملم) في المراكز الخمسة الأولى، وفقا لـ “visualcapitalist”.

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع البلدان العشرة تقع على مقربة من خط الاستواء، وبالقرب من المحيطات، حيث يؤدي ارتفاع الهواء الحار والرطب إلى هطول أمطار غزيرة.

وعلى الطرف الآخر من المقياس، تسجل مصر أدنى متوسط ​​سنوي لهطول الأمطار في جميع البلدان، حيث يبلغ 18 ملم (0.7 بوصة). وللمقارنة، تتلقى كولومبيا ما يقرب من 180 ضعف كمية الأمطار التي تتلقاها مصر.

في الواقع، تشكل بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط كامل قائمة البلدان الأكثر جفافا في العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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