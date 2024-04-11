متى سيكون الكسوف القادم للشمس؟

شهد عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كسوفا كليا للشمس يوم الإثنين الماضي.

وغرقت مدن بأكملها في الظلام حيث حجب القمر لفترة وجيزة أشعة الشمس في مناطق على طول ما يعرف باسم مسار الكُلي.

متى سيكون الكسوف القادم؟

لن يحدث الكسوف الكلي التالي في الولايات المتحدة المتجاورة قبل أكثر من 20 عاما، وسيكون عابرا بشكل أكبر بكثير، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

سيحدث ذلك في 23 أغسطس/آب 2044 وسيظهر في جرينلاند قبل أن يصبح مرئيا في كندا، وفقا لمنظمة Planetary Society غير الربحية، وسيكون مرئيًا في 3 ولايات أمريكية فقط: شمال وجنوب داكوتا ومونتانا.

وسيكون هناك بعد ذلك حدث آخر في العام التالي، في عام 2045، والذي سيكون من الممكن مشاهدته من الساحل إلى الساحل عبر الولايات المتحدة، وكذلك أجزاء من أمريكا اللاتينية.

كسوف الشمس في حد ذاته ليس نادرا في الواقع، هناك ما يقرب من مرتين إلى أربعة تحدث سنويا، لكن فرص رؤية الكسوف الكلي نادرة جدًا. الأرض كبيرة جدا ومعظمها مغطى بالمحيطات.

سيكون هناك كسوف كلي مرئي فوق ألاسكا وهي ليست جزءا من الولايات المتحدة المتجاورة، وسيكون ذلك في 30 مارس/أذار 2033.

وفي أي مكان آخر سيحدث الكسوف قبل ذلك؟

وسيكون الكسوف الكلي التالي في أي مكان في العالم في 12 أغسطس/آب 2026، والذي تقول ناسا إنه سيكون مرئيا فوق جرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وروسيا ومنطقة صغيرة من البرتغال.

وستشهد مناطق أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وأفريقيا وأمريكا الشمالية كسوفا جزئيا.

كيف يحدث الكسوف؟

يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس، فيحجب بعض أو كل أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض.

هذه الظاهرة هي حدث كوني، يتطلب أن تكون الشمس والقمر والأرض في محاذاة صحيحة حتى يلقي القمر بظلاله على كوكبنا.

عندما يحدث هذا، يلقي القمر نوعين من الظل، وينتج عن أحدهما كسوف جزئي للشمس، والذي يحجب جزءا فقط من الشمس.

والآخر هو كسوف الشمس الكلي. عندما يحدث هذا، تحجب الشمس بالكامل بواسطة القمر، باستثناء حلقة مرئية من الضوء في السماء.