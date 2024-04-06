أعلن متحدث المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، أن خدمة رادارات الطقس ستكون متاحة مجانًا للجميع خلال أيام.

القرار جاء بعد رصد مخالفات في استغلال الرادارات المجانية وبيعها للمواطنين من قِبل جهات خارجية وحسابات محلية، حيث كانت تُباع برسوم مالية رغم توفرها مجانًا.

وقال القحطاني، أن المركز سيعمل على تحسين وتطوير هذه الخدمة لتكون متاحة بشكل فعّال وفعّالية أكبر للجميع، للحد من تعرض الخدمة لمخالفات تتمثل في استغلالها وبيعها للمواطنين من قِبل جهات خارجية وحسابات محلية.

كما أكد خلال حديثه عبر قناة “الأخبارية”، على جاهزية المركز لاستقبال استفسارات واحتياجات المواطنين بشأن الطقس والتنبؤات الجوية، داعيًا الجميع إلى استفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها المركز الوطني للأرصاد لضمان سلامتهم وراحتهم.

وأشار القحطاني إلى أن المركز الوطني للأرصاد يسعى لتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الوعي الجماهيري بأهمية متابعة الأحوال الجوية، مع التأكيد على دور المركز في توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين.

وتعتبر رادارات الطقس أداة حيوية للتنبؤ بالأحوال الجوية وتوفير المعلومات الضرورية للسلامة العامة والتخطيط اليومي.

فيديو | "رصدنا مخالفات لاستغلال الرادارات المجانية وبيعها للمواطنين"



متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ #لإخبارية: رادارات الطقس ستكون متاحة مجانا للجميع مع بداية شوال#نشرة_النهار pic.twitter.com/eg0xTQlxkI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2024