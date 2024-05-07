كيف تعالج الدول النامية فجوة تمويلية بقيمة 565 مليار دولار مرتبطة بالكوارث الطبيعية والمناخية؟

يتوقع أن تنمو فجوة التمويل للبلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية والمناخية، لتصل إلى 565 مليار دولار بحلول عام 2050، وفق مبادئ توجيهية نشرها بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة من منظمات القطاعين العام والخاص. ودعا البنك إلى زيادة تطوير القطاع الخاص لقروض وسندات التكيف مع التغير المناخي والقدرة على الصمود.

وتأتي غالبية تمويل التكيف مع التغير المناخي من القطاع العام. ولكن في محاولة لحشد المزيد من رأس المال الخاص وتوسيع نطاق تمويل التكيف بسرعة، قام بنك ستاندرد تشارترد وشركة “كيه بي إم جي” ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث – بدعم من أكثر من 20 منظمة أخرى بما في ذلك “آي إن جي” وبنك أبو ظبي الأول وبنك التنمية الأفريقي – بنشر دليل تمويل التكيف مع التغير المناخي والقدرة على الصمود.

ويستهدف الدليل البنوك التجارية ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين المتواجدين في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الجهات المالية الأخرى. ويأخذ الدليل في الاعتبار المخاطر الطبيعية المرتبطة بالمناخ وغير المرتبطة بالمناخ مثل الزلازل.

ولإضفاء مزيد من الوضوح على ما يشكل تمويل التكيف مع التغير المناخي والقدرة على الصمود، فإنه يتضمن تعريفات وأطر أفضل الممارسات. وقد تم تحديد أكثر من 100 “نشاط قابل للاستثمار” مؤهل في مجالات التكيف مع التغير المناخي والقدرة على الصمود.

وتشمل هذه المحاصيل المقاومة للمناخ، والزراعة العمودية، والحماية من الفيضانات الطبيعية، والحفاظ على المياه وتدابير الكفاءة، والاستثمار في البنية التحتية للمستشفيات العامة، وحلول تخزين الطاقة المتجددة، والحفاظ على أشجار المانغروف وإعادة زراعتها – وكلها يمكن تمويلها من خلال الإقراض الخاص أو الاستثمار أو جمع رأس المال. .

كما يحدد الدليل الاستثمارات ذات الأولوية وفوائدها، بما في ذلك خفض الانبعاثات وحماية الطبيعة والحفاظ عليها، إلى جانب مكاسب التكيف والمرونة.

ويتم الاعتراف بالتكيف مع تغير المناخ في العديد من أطر التمويل المستدام مثل مبادئ السندات الخضراء التابعة للرابطة الدولية لسوق رأس المال وتصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قال مؤلفو الدليل إن هذه المبادئ التوجيهية “رفيعة المستوى” وأن هناك حاجة إلى إرشادات أكثر تفصيلاً لتحديد الأنشطة المؤهلة وتحديد “المنافع المشتركة المحتملة للناس والكوكب”.

وقال ألكسندر كينيدي، رئيس حلول التمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد: “لا يوجد حالياً فهم مقبول بشكل عام أو مستخدم على نطاق واسع للسوق لما يشكل التكيف والمرونة عبر النظام المالي. ويوفر الدليل مخططاً واضحاً لتسريع حشد رأس المال في هذا المجال الحيوي للتمويل المستدام بطريقة يمكن للقطاع المالي أن يتبناها”.

بدورها، قالت ماريسا درو، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، إن الدليل سيوفر الثقة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تخصيص رأس المال لمشاريع التكيف والمرونة، وتعزيز الفهم على مستوى القطاع، ودفع التغيير التدريجي اللازم لحشد رأس المال.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى دمج التكيف مع التغير المناخي والمرونة في عملية صنع القرار المالي، لضمان فهمنا للمخاطر المالية وإدارتها والاعتراف بإمكانيات التكيف والمرونة كفئة أصول قابلة للاستثمار”.

وقال ديفيد جرينال، المدير العام العالمي لمخاطر المناخ وإزالة الكربون والطبيعة والتكيف في شركة “كيه بي إم جي”، إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه خطراً غير متناسب للتعرض للآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة والطقس المتطرف، وفي كثير من الحالات لديها موارد أقل أو أقل. القدرة على الاستجابة.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى رأس المال للتحرك في الاتجاه الصحيح وتعميم القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والمناخية في التدفقات المالية، كما يجب على المجتمع المصرفي والاستثماري استخدام الدليل كمورد رئيسي عند النظر في كيفية ومكان القيام بذلك. الاستثمار بشكل أكثر استباقية وطموحاً في مستقبل مرن”.

وقالت باولا ألبرتو، الممثلة الخاصة بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إن “هذه المبادىء التوجيهية تأتي في وقت مهم حيث تتطلع الحكومات إلى تمكين المزيد من الاستثمار في القدرة على الصمود، من خلال عمل مجموعة العشرين بشأن الحد من مخاطر الكوارث. ويمكن للجهات المالية الفاعلة المضي قدماً والاستفادة من هذه المبادىء التوجيهية لتطوير المنتجات المالية، مثل قروض وسندات التكيف والقدرة على الصمود، التي يمكنها حشد رأس المال الخاص”.

330 مليار دولار الخسائر الاقتصادية

وقد كلفت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمناخية أكثر من 330 مليار دولار سنوياً بين أعوام 2015 و2021، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وفي حين أن تمويل التكيف مع التغير المناخي يمكن أن يساعد الدول على تحسين قدرتها على التكيف مع الأحداث المتعلقة بالمناخ مثل الفيضانات والجفاف، وفقاً لمبادرة سياسات المناخ غير الربحية، فإنه يمثل أقل من 5% من إجمالي تمويل المناخ، والذي يشمل الأنشطة التي إما تتكيف أو تخفف (الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة) من آثار التغير المناخي.

وقد وصل تمويل التكيف مع التغير المناخي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63 مليار دولار في الفترة 2021-2022، لكن مؤشر أسعار المستهلك قال إن هذا أقل بكثير من المبلغ المقدر بـ 212 مليار دولار سنوياً المطلوب بحلول عام 2030 للدول النامية وحدها. كما أن الاقتصادات المتقدمة أكثر نجاحاً في حشد التمويل الخاص للمناخ من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وفي عام 2021، نشر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مخططاً للحكومات للمساعدة في تعزيز تمويل التكيف من القطاع الخاص. كما حاولت مبادرات أخرى مختلفة، مثل التحالف من أجل الاستثمار المرن في مواجهة المناخ، ومجموعة العمل العالمية للاستثمار في التكيف والقدرة على الصمود، وبرنامج التحدي التابع لمرفق البيئة العالمية لإبداع التكيف، تشجيع مستويات أعلى من استثمارات القطاع الخاص في تمويل التكيف مع التغير المناخي. لكن هذه المبادرات لم تحدد بالضرورة الأنشطة الاستثمارية المؤهلة للقطاع الخاص.

ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، فإن 98% من تمويل التكيف “المتتبع” مع التغير المناخي لا يزال يأتي من القطاع العام. ولا تزال “تحديات التتبع” تعيق فهمها للتقدم المحرز في كل من التدفقات العامة والخاصة. وعلى عكس تمويل التخفيف من آثار التغير المناخي، الذي يشير على وجه التحديد إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، قد يكون من الصعب تعريف تمويل التكيف مع التغير المناخي، وهو “محدد السياق”، مما يزيد من صعوبة تتبعه.

المستويات الحالية لتمويل التكيف مع التغير المناخي غير كافية

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، أقر إطار الإمارات العربية المتحدة للقدرة على التكيف مع التغير المناخي – وهو إطار جديد لـ “الهدف العالمي للتكيف” الذي تم وضعه في عام 2015 بموجب اتفاقية باريس للمناخ، والذي يهدف إلى توسيع نطاق العمل العالمي بشأن التكيف – بأن المستويات الحالية لتمويل التكيف مع التغير المناخي غير كافية وتتطلب تمويلاً أكبر وأكثر مرونة من مجموعة متنوعة من المصادر العامة والخاصة وغيرها.

وفي حين أن الإجراءات الحكومية حاسمة، قال بنك ستاندرد تشارترد وغيره من معدي دليل تمويل التكيف مع التغير المناخي إنهم يهدفون إلى دعم هدف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من خلال توفير مزيد من الوضوح حول ما يشكل استثماراً في التكيف وبناء القدرة على الصمود و”لغة متسقة ومشتركة” لمواءمة الجهود في مجال التكيف ومعالجة النقص في التكيف والمرونة. ويأملون في تحفيز الجهود قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقبل COP29، في باكو، أذربيجان في وقت لاحق من هذا العام.