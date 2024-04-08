كسوف الشمس في 8 أبريل.. 3 أسئلة تدور بذهنك أبرزها ماذا سيحدث؟

سوف يجتاح كسوف الشمس الكلي، المحيط الهادئ، مرورا بالمكسيك، والولايات المتحدة، وكندا، في يوم الاثنين 8 أبريل (بتوقيت أمريكا الشمالية).

وكسوف الشمس الكلي، ظاهرة تحدث عندما يمر القمر بين الشمس، والأرض، فيحجب وجه الشمس تماما.

ناسا تبث كسوف الشمس مباشر

ولسوء الحظ، لن يتمكن مطاردو كسوف الشمس، في غالبية دول العالم من رؤية السماء مظلمة، ومع ذلك، ستقوم وكالة “ناسا” للفضاء، ببث كسوف كلي للشمس الحدث مباشرة لمن هم خارج الولايات المتحدة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب معرفتها حول كسوف الشمس، في أمريكا الشمالية اليوم الاثنين، بما في ذلك سبب إعلان إحدى المدن الكندية حالة الطوارئ في الفترة التي تسبق الحدث السماوي.

ماذا يحدث خلال كسوف الشمس الكلي؟

ويحدث الكسوف الكلي عندما يمر القمر مباشرة أمام الشمس، ويلقي بظلاله على الأرض، وتظلم السماء كما لو كان وقت الغسق أو الفجر، ومن المعروف أن الحيوانات الليلية تستيقظ معتقدة أن الليل قد وصل.

هناك عدة مراحل في كسوف الشمس الكلي:

بدء الكسوف الجزئي:

حيث يبدأ القمر بالظهور فوق قرص الشمس.. ويبدو أن القمر قد أخذ قضمة من الشمس، ومن هنا جاء شكل الهلال. تستمر هذه المرحلة عمومًا من 70 إلى 80 دقيقة.

خرز بيلي وخاتم الماس:

يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، ويوجد الراصدون الآن داخل ظل القمر، وهو الجزء الأكثر ظلمة من ظل القمر.

ويظهر تأثير خاتم الماس، وكذلك خرزات بيلي، وهو عبارة عن تأثير يحدث عندما تتدفق أشعة الضوء من الشمس عبر الوديان على طول أفق القمر.

الوصول إلى الاكتمال:

يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس – الغلاف الجوي الخارجي للنجم – والذي عادة ما يكون غير مرئي بسبب سطوع الشمس.

انتهاء الكسوف الكلي:

يبدأ القمر بالابتعاد، وتبدأ الشمس بالظهور من جديد.. ويمكن ملاحظة خاتم الماس وخرز بيلي مرة أخرى.

انتهاء الكسوف الجزئي:

ويغادر القمر وجه الشمس تماما.

أين سيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيا؟

سيمر الكسوف عبر أمريكا الشمالية، ويمر فوق أجزاء من المكسيك، والولايات المتحدة، وكندا.

ستكون ثلاث عشرة ولاية أمريكية على طول طريق الكسوف الكلي، وهؤلاء هم:

– تكساس

– أوكلاهوما

– أركنساس

– ميسوري

– إلينوي

– كنتاكي

– إنديانا

– أوهايو

– بنسلفانيا

– نيويورك

– فيرمونت

– نيو هامبشاير

– مين

وسيدخل الكسوف بعد ذلك كندا في جنوب أونتاريو، ويستمر عبر كيبيك، ونيو برونزويك، وجزيرة الأمير إدوارد، ونوفا سكوتيا.

هل سأتمكن من رؤية كسوف الشمس الكلي من منطقة الشرق الأوسط؟

للأسف لا. لكن لحسن الحظ، ستقوم وكالة ناسا ببث الكسوف مباشرة من البداية إلى النهاية.

وسيبدأ البث المباشر في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية وسيستمر لمدة 3 ساعات.

ما الذي يميز كسوف الكلي في الولايات المتحدة عام 2024؟

سيكون أوسع من كسوف الشمس الكلي في أغسطس 2017، حيث تراوح عرض المسار الكلي خلال هذا الكسوف من 100 كيلومتر إلى 114 كيلومترا، ووفقا لوكالة ناسا، لكن خلال كسوف هذا العام، سوف يتراوح طوله من 174 كيلومترًا إلى 196 كيلومترًا.

وسيكون للكسوف الكلي هذا العام أيضًا مدة أطول، مما يعني أن الشمس ستبدو محجوبة لفترة أطول.

كانت أطول فترة انقطاع للكسوف الكلي لشمس لعام 2017 هي دقيقتين و42 ثانية.. لكن هذه السنة ستكون 4 دقائق و28 ثانية.

شلالات نياجرا تستعد لتدفق سياح الكسوف

قبل الكسوف الكلي للشمس، أعلنت منطقة نياجرا الكندية حالة الطوارئ حيث تستعد المدينة لنزول حشود كبيرة إلى المنطقة.

ونظرًا لأن شلالات نياجرا تقع على مسار الكسوف الكلي، فمن المتوقع أن يتدفق أكثر من مليون شخص إلى المدينة الحدودية لمراقبة الحدث السماوي.

هذا بالمقارنة مع 14 مليون زائر يسافرون إلى هناك خلال عام كامل، وستغلق المنطقة بعض المرافق لإبقاء حركة المرور بعيدة عن الطرق، مع إغلاق معظم المدارس أيضًا في 8 أبريل.

كم مرة يحدث الكسوف الكلي للشمس؟

يحدث الكسوف الكلي للشمس مرة كل سنة إلى سنتين.

ويقول عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي، فريد إسباناك:” لكنها لا يمكن رؤيتها إلا من أقل من نصف في المائة من سطح الأرض”.

سيحدث الكسوف الكلي التالي للشمس على الأطراف الشمالية لجرينلاند وأيسلندا وإسبانيا في عام 2026.