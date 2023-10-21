عمان تستنفر في مواجهة عاصفة مدارية قوية غداً

أوضحت آخر التقارير الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان إلى تمركز العاصفة المدارية “تيج” جنوب وسط بحر العرب بسرعة رياح حول المركز ما بين 34 إلى 63 عقدة، وتبعد 1010 كيلومترات عن سواحل محافظة ظفار، وأقرب كتلة سحب ماطرة مصاحبة تبعد 730 كيلومتراً، واستمرار تحركها باتجاه محافظة ظفار والجمهورية اليمنية بسرعة 5 كيلومترات في الساعة.‏

وأشارت التقارير إلى احتمالية بدء التأثير المباشر على محافظتي ظفار والوسطى ظهر غد الأحد واحتمال عبور مركز الحالة بين منتصف ليل الاثنين وصباح الثلاثاء بين محافظة ظفار ومحافظة المهرة بجمهورية اليمن.

وعقد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة اجتماعاً برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لاستعراض تطوُّرات الحالة المدارية المرتقبة “تيج” وتأثيراتها على محافظتي ظفار والوسطى ومدى جاهزية القطاعات الأساسية، وآلية التعامل الأمثل معها لتخفيف آثارها خلال الأيام المقبلة بحضور منسقي القطاعات.

وحول استعدادات القطاعات المختلفة، قام قطاع الإغاثة والإيواء بتقديم عرض موجز حول استعدادات القطاع المتمثلة في تجهيز (30) مركز إيواء موزعة على مختلف ولايات محافظة ظفار وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة لاستدامة الأوضاع بالشكل الطبيعي أثناء الأنواء المناخية المرتقبة، وتفعيل ثلاثة مراكز للإيواء في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى.

كما قام قطاع الخدمات الأساسية برفد المحافظة بمختلف المعدات والمولدات الكهربائية وصهاريج الوقود التي تضمن استمرار الخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه والكهرباء والاتصالات والطرق وإدارة النفايات أثناء التعامل مع الحالة المدارية المرتقبة.

وقام قطاع البحث والإنقاذ اليوم بإرسال الطواقم البشرية وآليات ومعدات تُعنى بالبحث والإنقاذ بالإضافة إلى زوارق مجهزة للتعامل مع أي حالات تستدعي الإنقاذ المائي ونشر خمس نقاط متقدمة في محافظة ظفار لضمان وصول فرق الإنقاذ المائي إلى المناطق المتوقع تأثرها، ورفد المحافظة بفريق متخصص للتعامل مع المواد الخطرة، وفيما يتعلق بقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة فقد تم دعم القطاع في محافظة ظفار بما يمكنه من الخدمات الصحية وضمان استمرارها وفق مقتضيات الحالة.

كما سيتم تكثيف الرحلات الجوية بين مطاري مسقط وصلالة خلال الـ 24 ساعة القادمة لتمكين انتقال أصحاب المصالح والأسر التي ترغب في الانتقال خلال فترة مرور الحالة المدارية.

هيئة الدفاع المدني

وأكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية “تيج” ووضع إداراتها ومراكزها على مستوى محافظتي ظفار والوسطى على أهبة الاستعداد وهيأت الإمكانات المناسبة من أجل الاستجابة والتعامل مع التأثيرات التي قد تنجم عن الحالة.

وقال المقدم مهندس محمد بن حمود المحمودي مساعد مدير عام العمليات والتدريب بهيئة الدفاع المدني والإسعاف إن الهيئة ومنذ الإعلان عن الحالة الجوية في بحر العرب وكون محافظتي ظفار والوسطى هما أكثر المحافظات تأثرا بالحالة المدارية فقد تم تعزيزهما بأعداد من القوة البشرية ومركبات مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، ومجموعة من القوارب والدراجات المائية والكثير من المعدات والتجهيزات بالإضافة إلى نشر 5 نقاط متقدمة في محافظة ظفار وثلاث نقاط في محافظة الوسطى لضمان وصول فرق الانقاذ إلى المناطق المتوقع تأثرها.

وأشار إلى أن قطاع البحث والإنقاذ وقطاع التعامل مع المواد الخطرة اللذين تؤول مسؤولية إدارتهما للهيئة يتابعان باستمرار تطورات الحالة بالتنسيق مع الجهات الأعضاء بالقطاعين لتسخير الإمكانات وتوحيد الجهود، ووضح ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد المقدم مهندس مساعد مدير عام العمليات والتدريب أن هناك خطة توعوية تستهدف المواطن والمقيم وتتضمن العديد من العبارات الإرشادية عن مخاطر السيول والأودية والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الأحوال التي تبث عبر مواقع الهيئة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مناشداً الجميع بضرورة توخي الحذر وعدم المجازفة، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والمنحدرات وعدم تداول الشائعات والاستماع للتحذيرات والنشرات التي تصدر عن الجهات الرسمية.

الخدمات الأساسية

وعقد قطاع الخدمات الأساسية باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة عمل جميع القطاعات التي تشرف عليها بهدف متابعة الاستعدادات للعاصفة المدارية “تيج”، وتفعيل خطة الاستجابة الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة الخدمات العامة رئيس لجنة الخدمات الأساسية.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على أهم الاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل القطاعات الأساسية في اللجنة (الطرق – الكهرباء – الاتصالات – المياه والصرف الصحي – الوقود وإدارة النفايات) وتوجيه القطاعات بتفعيل خطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة وإدارة المخاطر المحتملة، والآليات التي سيتم اتباعها في حالة حدوث التأثير على تلك القطاعات أثناء فترة الحالة المدارية، وأهمية التنسيق المباشر مع الشركات العاملة في مختلف القطاعات، والتنسيق مع القطاعات الأخرى وفرق الاستجابة الطارئة.

كما تم الوقوف على جاهزية كافة القطاعات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تجنبًا لحدوث أضرار بها، وأهمية تفعيل غرف العمليات في كافة القطاعات الفرعية، وكيفية التعامل في حال حدوث أضرار بأي من الخدمات الأساسية، وضرورة توفير المستلزمات لضمان استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد لتوفير قطع الغيار والوقود والمياه والاتصالات والمولدات الاحتياطية المتنقلة والمضخات وكافة المواد اللازمة لاستمرار الخدمات الأساسية.

كما ستكون لجنة الخدمات الأساسية في حالة انعقاد دائم للتأكد من جاهزية جميع الخدمات واستدامة عملها، وعودتها للحالة الطبيعية في حال تأثر أي من القطاعات المختلفة في ولايات محافظتي ظفار والوسطى، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والوحدات الحكومية المعنية والشركات المختصة بالخدمات الأساسية التي يشرف عليها القطاع.

إغلاق ميناء صلالة

وقررت إدارة ميناء صلالة اليوم إغلاق الميناء مؤقتاً اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء الغد وحتى إشعار آخر.

وقال محمد بن عوفيت المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة لشركة صلالة لخدمات الموانئ /ميناء صلالة/ إنّ قرار الإغلاق يأتي لضمان سلامة الجميع وتأمين معدات الميناء، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية.

وأكد أنّ الميناء، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، يقوم باتباع كافة التوجيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من خلال المختصين لمتابعة كافة التعاميم والمنشورات الصادرة في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم.

وأعلنت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان عن إغلاق كل المواقع التراثية والمتنزهات التابعة لها في محافظة ظفار بدءاً من غدٍ الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل نظراً لتأثر المحافظة بالحالة المدارية “تيج”.

ودعت الوزارة السياح كافة في محافظة ظفار إلى تجنب ارتياد الشواطئ والمواقع السياحية وأخذ الحيطة والحذر واتباع كل التعليمات والإرشادات اللازمة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وكثّفت لجنة الطوارئ في بلدية ظفار جهودها للوقوف على كافة الاستعدادات والتجهيزات للتعامل مع مستجدات الحالة المدارية “تيج” التي يتوقع أن تؤثر على سواحل محافظة ظفار بحسب الأرصاد الجوّية العُمانيّة.

وأشارت بلدية ظفار إلى تفعيل لجنة الطوارئ لديها لبحث الاستعدادات والمستجدات المتعلقة بالحالة المدارية، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل فرق العمل، وتنفيذ خطة العمل من خلال توفير الخدمات العامة وإزالة العوائق لتسهيل جريان الأودية فضلا عن توفير المعدات والأجهزة ومضخات تصريف المياه. وستعمل لجنة الطوارئ بالبلدية على التواصل والتنسيق الدائم بين فرق العمل لتذليل الصعوبات وضمان استمرار الخدمات للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية في ولايات محافظة ظفار بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

كما أكدت البلدية على جاهزية مركز اتصالات بلدية ظفار لاستقبال البلاغات الخاصة بخدمات البلدية في ولايات محافظة ظفار على الرقم 1771. ودعت بلدية ظفار المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار بالإضافة إلى متابعة مستجدات الحالة المدارية عبر القنوات الرسمية.

وقررت وزارة الصحة إيقاف العمل في العيادات التخصُّصية في مجمعي 1 و 2 في مستشفى السُّلطان قابوس بصلالة بدءاً من غدٍ الأحد، على أن يُستأنف عملهما يوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول / أكتوبر الحالي، وستتمُّ إعادة جدولة المواعيد لاحقاً لتأثر المحافظة بالحالة المدارية “تيج”.