صندوق بـ 260 مليون دولار أول إنجازات مؤتمر المناخ في دبي

توصل ممثلو نحو 200 دولة إلى اتفاق حول كيفية إدارة صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الأحوال الجوية الأكثر تطرفاً، وتعهدت الدول الغنية برصد مبلغ قدره 260 مليون دولار على الأقل لبدء البرنامج، مما يمثل انفراجة مع افتتاح مفاوضات المناخ العالمية في دبي.

واعتمد المندوبون في فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) «COP28» إطار عمل للصندوق الذي يستضيفه البنك الدولي بعد أشهر من المفاوضات.

وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة لهذا العام، إنها ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار، إلى جانب 100 مليون دولار أخرى من ألمانيا. وتعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 40 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار) وأضافت اليابان 10 ملايين دولار.

بدوره، أعلن جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل مع الكونغرس لتقديم 17.5 مليون دولار. وتضمن المساهمات المعلنة الحد الأدنى المطلوب لبدء عمليات البرنامج، وهو 200 مليون دولار، مما يمهد الطريق لبدء صرف الأموال في أوائل العام المقبل.

كما اتفق المندوبون على جدول أعمال المفاوضات لمدة أسبوعين. وتعد خطة الخسائر والأضرار واحدة من ثلاث نتائج رئيسية يعمل مؤتمر “كوب 28” على تحقيقها. وتبرز العديد من التحديات الشائكة المقبلة، مثل كيفية رد فعل الدول على التحذيرات الواقعية بشأن الوتيرة غير الكافية للجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي من المرجح أن تؤدي إلى نشوب خلاف حول ما يجب على الدول الالتزام به جماعياً إزاء الوقود الأحفوري في عالم يزداد احتراراً.