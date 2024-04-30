القيادة في الطقس السيء.. شرطة دبي تحذر السائقين

حذرت شرطة دبي السائقين من مخاطر القيادة في الطقس السيء خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية غير اعتيادية في الدولة، داعيةً إلى اتباع جميع إجراءات السلامة المرورية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، على ضرورة تخفيف السرعات وترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية، خاصة في ظل انخفاض الرؤية بسبب الأمطار والغبار.

وشدد اللواء المزروعي على منع المجازفة بالنزول إلى الأودية أو التصوير أثناء هطول الأمطار، لما في ذلك من خطورة بالغة على حياة الأشخاص.

ودعا اللواء المزروعي السائقين إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة قبل القيادة على الطرق الخارجية، مثل المحرك، والإطارات، والمكابح، وماسحات الزجاج، والإضاءة. كما شدد على ضرورة عدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وحذر اللواء المزروعي من مخاطر القيادة على المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة، وذلك لاحتمال تجمع المياه في تلك المناطق، مؤكداً على ضرورة استعمال إشارات التنبيه في حال تعطل المركبة مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق، وذلك لعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية.