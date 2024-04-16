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شرطة دبي تتيح تقديم طلبات شهادة ضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى

فريق التحرير by فريق التحرير
شرطة دبي

أعلنت شرطة دبي عن إتاحة خدمة جديدة لتقديم طلبات الحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له المركبات في إمارة دبي بسبب الأحوال الجوية الممطرة، وذلك إلكترونياً من خلال موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً تأثيرات منخفض جوي وأمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة.

شرطة دبي

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

ومن جهتها أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة الحكومية ليومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 16 و 17 نيسان/أبريل الجاري، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد.

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