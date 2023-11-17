فريق التحرير by فريق التحرير

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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بتدابير السلامة والقيادة الآمنة

الانضباط خلال قيادة المركبة، وعدم القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير المرور

فريق التحرير by فريق التحرير

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التالية:

  • الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه.
  • تجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.
  • الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة.
  • الانضباط خلال قيادة المركبة، وعدم القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير المرور.
  • الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
  • اتباع تدابير لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه، من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عن القيادة.
  • الحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية التباطؤ بشكل كبير عن الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.
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فريق التحرير

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