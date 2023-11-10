فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطقسآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

شاهد ولادة جزيرة بركانية جديدة في المحيط الهادي

فريق التحرير by فريق التحرير
جزيرة

ولدت جزيرة جديدة بعد أن ظهرت أمس فجأة تكتلات بركانية جديدة تولدت من انفجار بركاني تجمع فيه الرماد البركاني قبالة سواحل جزر أوغاساوارا اليابانية، وهو الأرخبيل النائي المعروف أيضا باسم جزر بونين في المحيط الهادي (الباسيفيكي).

تعد الجزيرة الجديدة المتشكلة في المحيط الهادئ الأصغر بين جميع الجزر المشابه، وقد تولدت من ثوران بركاني تواصل تحت سطح البحر منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال عالم البراكين سيتسويا ناكادا من جامعة طوكيو لصحيفة جابان تايمز إن الانفجار البركاني تحت الماء الذي شكل الجزيرة بدأ كـ “نفاثة عمودية” من الصهارة الصلبة التي انطلقت عالياً فوق الأمواج.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...