ولدت جزيرة جديدة بعد أن ظهرت أمس فجأة تكتلات بركانية جديدة تولدت من انفجار بركاني تجمع فيه الرماد البركاني قبالة سواحل جزر أوغاساوارا اليابانية، وهو الأرخبيل النائي المعروف أيضا باسم جزر بونين في المحيط الهادي (الباسيفيكي).

تعد الجزيرة الجديدة المتشكلة في المحيط الهادئ الأصغر بين جميع الجزر المشابه، وقد تولدت من ثوران بركاني تواصل تحت سطح البحر منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال عالم البراكين سيتسويا ناكادا من جامعة طوكيو لصحيفة جابان تايمز إن الانفجار البركاني تحت الماء الذي شكل الجزيرة بدأ كـ “نفاثة عمودية” من الصهارة الصلبة التي انطلقت عالياً فوق الأمواج.