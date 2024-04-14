أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية خدمة رادارات الطقس التجريبية عبر تطبيقه الجديد “أنواء”، بهدف تحسين تواصل المواطنين والمقيمين مع معلومات الطقس، عبر تطبيقه المبتكر.

تتيح هذه الخدمة الجديدة لمستخدمي تطبيق “أنواء” الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول حالة الطقس لمدة 5 أيام مقبلة مجانًا، بما في ذلك معلومات حول درجات الحرارة، سرعة الرياح، وفرص هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة.

نشر موقع المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه الرسمي على منصة “إكس” إعلانًا يوضح كيفية استخدام التطبيق الراداري الجديد لمعرفة الطقس من خلال خرائط تفاعلية تصل إلى 8 خرائط مختلفة، تشمل الرادارات وتوقعات الأمطار وسرعة الرياح والرطوبة وغيرها. يمكن للمستخدم استعراض الطقس الحالي أو التوقعات للأيام الخمسة المقبلة، وذلك بتحديد المكان والزمان المرغوبين، تحت شعار”لنجيطكم بأجواءكم”.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عبر قناة”الإخبارية”؛ أن تطبيق “أنواء” يعد مصدرًا موثوقًا للمعلومات الجوية، حيث يتم توفير هذه المعلومات مباشرة من المركز وبدقة عالية.

كما يعكف المركز الوطني للأرصاد حاليًا على مراقبة استخدام التطبيق والاستفادة منه، بعد التبليغ عن بعض الاستغلالات غير المشروعة لمعلومات الرادارات المجانية. وأكد القحطاني على أن المركز يلتزم بتقديم خدماته بشكل شفاف ومجاني، ولا يتعرض المستخدمون لرسوم مالية أو استغلال غير مشروع للمعلومات.

يأتي إطلاق خدمة رادارات الطقس عبر تطبيق “أنواء” كخطوة استجابة لملاحظات سابقة عن استغلال بعض التطبيقات الأخرى للرادارات المجانية، حيث تم بيع هذه المعلومات برسوم للمواطنين على الرغم من توفرها بشكل مجاني.

تبغى علوم الأجواء .. عليك بـ "أنواء"#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/tqmYG6oo1Y — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 13, 2024