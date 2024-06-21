العالم يواجه موجة حر غير مسبوقة.. درجات حرارة قياسية وتأثيرات كارثية

مع حلول فصل الصيف في نصفه الشمالي للكرة الأرضية، تجتاح موجات حر قياسية غير مسبوقة مدن في أربع قارات، مما يشير إلى استمرار تغير المناخ وتأثيره على ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد تتخطى تلك التي تم تسجيلها العام الماضي، والذي اعتبر الأكثر حرارة منذ 2000 عام.

مئات الوفيات وتواصل التحذيرات

تسببت موجة الحر هذه بوفاة مئات الأشخاص في العديد من دول العالم، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من مخاطرها على الصحة العامة.

ففي الدول العربية، أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى وفيات في بعض البلدان، بينما حذرت دول أوروبية وآسيوية من مخاطر موجة الحر على مواطنيها. كما حذرت السلطات الأمريكية من موجة حر شديدة ستضرب عددا من المدن والولايات، وأعلنت العاصمة واشنطن حالة الطوارئ الحرارية.

توقعات بارتفاع قياسي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء المناخ أن يكون عام 2024 أكثر سخونة من العام الماضي، حيث تشهد العديد من دول العالم موجات حر غير مسبوقة.

ففي الولايات المتحدة، تعاني البلاد من موجة حر كارثية من الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي، مما يشكل تهديدًا للصحة العامة ويُمثل ضربة اقتصادية كبيرة.

حرائق ووفيات في مختلف أنحاء العالم

تسببت موجة الحر هذه في اندلاع العديد من الحرائق، ففي كاليفورنيا، أدت الرياح الساخنة إلى اشتعال سبعة من أكبر الحرائق في الولاية هذا الموسم، مما أجبر مئات الأشخاص على النزوح.

كما شهدت مناطق شمال الصين درجات حرارة هي الأعلى خلال العام الحالي، مما أدى إلى وفيات. وحذر خبراء الأرصاد في الصين من موجة حر شديدة ستضرب بكين ومناطق أخرى، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية.

وفي اليونان، لقى 3 سياح مصرعهم خلال أسبوع واحد بسبب موجة الحر المفاجئة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

ووصلت درجات الحرارة في الهند إلى معدلات قياسية تجاوزت خمسين درجة مئوية، مما تسبب في عدد من الوفيات والمصابين.

تحذيرات من مخاطر موجة الحر

يحذّر الأطباء وخبراء المناخ من ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وشرب الكثير من الماء، وتجنب ممارسة الأنشطة المُجهدة في ساعات الذروة.