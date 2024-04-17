دبي.. إلغاء معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024 بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارة معرض الشرق الأوسط للطاقة عن إلغاء الدورة 49 للمعرض، التي كانت مقررة إقامتها في مركز دبي الدولي للمعارض من 17 إلى 19 أبريل 2024، وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المسبوقة التي أدت إلى صعوبة وصول العارضين والزوار إلى المعرض.

وأصدرت إدارة المعرض، التي تنظمها شركة “إنفورما” للمعارض، بيانًا للزوار أكدت فيه على صعوبة قرار الإلغاء، لكنها أوضحت أنّه كان ضروريًا لضمان سلامة جميع المشاركين.

وأضاف البيان: “نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ونقدر تفهمكم وتعاونكم”.

وكان من المقرر اقامة معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024 على مساحة 28,500 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1,500 جهة عارضة محلية وإقليمية، و 14 جناحًا وطنيًا من الصين وبولندا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكوريا وباكستان ورومانيا وإسبانيا وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة.

كما كان من المتوقع أن يجذب المعرض آلاف الزوار من المهنيين في قطاع الطاقة من جميع أنحاء المنطقة.

وتعد هذه ثاني مرة يتم فيها إلغاء معرض الشرق الأوسط للطاقة. بعد إلغاء الدورة 48 للمعرض أيضًا، والتي كانت مقررة عام 2020، بسبب جائحة “كوفيد-19”.