فريق التحرير by فريق التحرير

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نظرا للأحوال الجوية.. حكومة الإمارات توجه رسالة لشركات القطاع الخاص

خاطبت الحكومة الإماراتية شركات القطاع الخاص، للتحلي بالمرونة مع الموظفين فيما يتعلق بمواعيد العمل بسبب تقلبات الطقس.

فريق التحرير by فريق التحرير
أمطار

دعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة شركات القطاع الخاص إلى التحلي بالمرونة في مواعيد عمل الموظفين وذلك غداً الجمعة، نظرا للأحوال الجوية.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تغريدة عبر منصة “إكس” ناشدت فيها شركات القطاع الخاص بالمرونة غداَ  في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الدولة الخليجية.

وأكدت الوزارة على أهمية أخذ  الحذر والحيطة في مواقع العمل خارج مقر الشركات، التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء الانتقال وضرورة  توفير اشتراطات السلامة  والصحة.

وكانت وزارة الداخلية حذرت من حالة الطقس في الإمارات في عدد من المناطق التي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة ويصاحبها البرق والرعد في بعض الأحيان، وصعوبة الرؤية على بعض المناطق.

وأوصت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” بالتالي:

أخذ الحيطة والحذر.

تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

خفض السرعات على الطرق.

تجنب ارتياد البحر والشواطئ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...