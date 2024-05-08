حرارة قياسية وتطرفات مناخية في أبريل 2024

شهد العالم في نيسان/أبريل 2024 درجات حرارة قياسية، على الرغم من تراجع ظاهرة إل نينيو التي تساهم عادةً في زيادة الاحترار.

أظهر تقرير حديث صادر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن متوسط درجة الحرارة العالمية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية كان أعلى بـ 1.6 درجة مئوية من مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، متجاوزاً هدف 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويُعزى هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى النشاط البشري، الذي يؤدي إلى زيادة تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

وخلال شهر نيسان/أبريل، سجلت العديد من المناطق حول العالم درجات حرارة أعلى من المتوسط، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وشهدت بعض المناطق موجات حر شديدة، بينما ضربت مناطق أخرى فيضانات مميتة.

ويُحذر العلماء من أن كل درجة إضافية من الاحترار تُؤدي إلى زيادة شدة ووتيرة الظواهر الجوية المتطرفة.

على الرغم من تراجع ظاهرة إل نينيو، يتوقع العلماء أن تستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2024، مع احتمال حدوث ظاهرة لا نينيا التي تُؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية.

ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض المؤقت لن يُغير الاتجاه العام للاحتباس الحراري.

وأكد مدير كوبرنيكوس كارلو بوونتيمبو أن “الطاقة الإضافية المحبوسة في المحيط والغلاف الجوي بسبب زيادة تركيزات غازات الدفيئة ستواصل دفع درجة الحرارة العالمية نحو أرقام قياسية جديدة”.

وحذرت الأمم المتحدة من أن هناك “احتمالاً كبيراً” بأن يشهد عام 2024 درجات حرارة قياسية.

وأشار عالم المناخ في كوبرنيكوس جوليان نيكولا إلى أن “ما زال من المبكر بعض الشيء” توقّع ما إذا كانت ستسجّل درجات حرارة قياسية جديدة” مع الأخذ في الاعتبار أن العام 2023 كان استثنائيا.

ويُؤكد هذا التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ.