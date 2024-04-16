توقف مؤقت للعمليات في مطار دبي الدولي

شهد مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء، تأخيرات وإلغاءات لرحلات جوية ناتجة عن عاصفة قوية ضربت المنطقة.

وأعلنت مطارات دبي عن تعليق العمليات مؤقتاً لمدة 25 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أثر على حركة المسافرين.

وبحسب بيان صادر عن مطارات دبي، واجه المطار بعض التأخيرات في الرحلات القادمة والمغادرة بسبب الظروف الجوية الصعبة.

ونتج عن ذلك إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل مسار ثلاث رحلات أخرى إلى مطارات مختلفة.

وناشدت مطارات دبي المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران المعنية للحصول على آخر التحديثات.

كما أوصت بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار في ظل هذه الظروف، واستخدام مترو دبي الذي تم تمديد ساعات عمله حتى الساعة 3 صباحاً.