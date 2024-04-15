فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات: تعليمات هامة لشركات القطاع الخاص خلال التقلبات الجوية

أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع.

فريق التحرير by فريق التحرير

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة على اتخاذ خطواتٍ ضروريةٍ لضمان سلامة العمال في مواقع العمل الخارجية.

أهم خطوات السلامة:

  • أخذ الحيطة والحذر في مواقع العمل الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها.
  • الحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع.
  • التأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.
القطاع الخاص

توصيات الوزارة لـ القطاع الخاص:

  • اتخاذ كافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة.
  • الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال.
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