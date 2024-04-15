الإمارات: تعليمات هامة لشركات القطاع الخاص خلال التقلبات الجوية

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة على اتخاذ خطواتٍ ضروريةٍ لضمان سلامة العمال في مواقع العمل الخارجية.

أهم خطوات السلامة:

أخذ الحيطة والحذر في مواقع العمل الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها.

الحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع.

التأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.

توصيات الوزارة لـ القطاع الخاص:

اتخاذ كافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة.

الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال.