فريق التحرير by فريق التحرير

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أمطار غزيرة وأتربة تؤدي لتعليق الدراسة بعدة مناطق في السعودية

أكثر من 9 مدن تتعرض لتقلبات جوية وأمطار غزيرة بحسب مركز الأرصاد الوطني

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة أن الدراسة ستكون عن بُعد يوم غدٍ الأربعاء، عبر منصة “مدرستي”، في جميع المدارس ومكاتب تعليم.

جاء هذا القرار استناداً إلى التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا اليوم الثلاثاء من هطول أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدة مناطق في المملكة، مشيرا إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال فترة تساقط الأمطار، حيث أشارت إلى أهمية البقاء في أماكن آمنة وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، والابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه.

وفي سياق ذلك، شددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال النشاطات الترفيهية، وحثت على تجنب الاقتراب من المستنقعات وتجمعات مياه السيول.


وحدد الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة “إكس” المناطق الأكثر تأثرا:

– تبوك: تيماء.
– الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
– الرياض: الدوادمي، الراين، القويعية، وعفيف.
– المدينة المنورة: الحناكية، العهد، خيبر، العلا، بدر، ووادي الفرع.
– حائل: الحائط، الشملي، السليمي، موقق، الشنان، بقعاء، سميراء، والغزالة.
– الباحة: الباحة، العقيق، القرى، المندق، بني حسن، المخواة، الحجرة، قلوة، وفرعة غامد الزناد.
– مكة المكرمة: العاصمة المقدسة، الجموم، العرضيات، خليص، الشعيبة، رابغ، بحرة، الليث، القنفذة، -الطائف، أضم، ميسان، والطائف.
– عسير: المجاردة، بارق، رجال ألمع، العرين، بيشة، تثليث، طريب، النماص، بلقرن، تنومة، أبها، أحد -رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، البراك، والفحمة.
-القصيم: البدائع، الأسياح، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، وعيون الجوا.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...