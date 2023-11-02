فريق التحرير by فريق التحرير

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تحذير لدول الشرق الاوسط، إزالة تلوث الهواء يخاطر بإزالة حماية الأرض من الشمس الحارقة!

منطقة الشرق الأوسط، ستشهد قفزات مماثلة في ارتفاع درجات الحرارة إذا اتبعت خطى الصين في تنظيف السماء من ثاني أكسيد الكبريت والهباء الجوي الملوث الذي يشكله

فريق التحرير by فريق التحرير
تلوث الهواء

يحذر خبراء الطقس من أن أجزاء شديدة التلوث بالهواء في العالم، مثل الشرق الأوسط، ستشهد قفزات مماثلة في ارتفاع درجات الحرارة إذا اتبعت خطى الصين في تنظيف السماء من ثاني أكسيد الكبريت والهباء الجوي الملوث الذي يشكله، وأشار تقرير لرويترز أن تلوث الهواء الآفة العالمية التي تقتل الملايين من الناس سنويا، اصبح وسيلة تحمي الكرة الأرضية من قوة اشعة الشمس الحارقة بسبب التغير المناخي.

ويشير استنتاج خلص إليه خبراء بأن التخلص من تلوث الهواء بصورة غير تدريجية سيؤدي إلى تسريع تغير المناخ.

الحرب على تلوث الهواء ترفع درجات الحرارة

ومن المفارقات أن ذلك الاستنتاج غير المستساغ توصل إليه العلماء الذين يدرسون نتائج “الحرب على التلوث” الفعالة للغاية التي استمرت عقدًا من الزمن في الصين وفقًا لستة من كبار خبراء المناخ. إذ أظهرت البيانات الرسمية الصينية والدراسات الصحية أن الجهود الرامية إلى القضاء على التلوث الناجم بشكل رئيسي عن ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من محطات الفحم، أدت إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة تقارب 90 في المائة وأنقذت مئات الآلاف من الأرواح. ومع ذلك، بعد تجريد الصين من درعها السام، الذي ينثر ويعكس الإشعاع الشمسي، ارتفع متوسط درجات الحرارة في الصين بمقدار 0.7 درجة مئوية منذ عام 2014، مما أدى إلى موجات حارة أكثر شراسة، وفقًا لمراجعة رويترز للأرصاد الجوية والبيانات والعلماء الذين تمت مقابلتهم.

تلوث الهواء

باتريشيا كوين، عالمة كيمياء الغلاف الجوي في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تؤكد في حديثها عن تنظيف التلوث الكبريتي على مستوى العالم بالقول: “إنها مصيدة ودائرة مفرغة”. ويقول العلماء إن إزالة تلوث الهواء – ربما كان له تأثير أكبر على درجات الحرارة في بعض المدن الصناعية الصينية خلال العقد الماضي من ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن الغازات الدفيئة نفسها.

تلوث الهواء

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فريق التحرير

فريق التحرير

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