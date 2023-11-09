إطلاق “الإنذار البرتقالي” في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، ما يعرف بالإنذار البرتقالي، تحذيرا من هطول أمطار متوسطة على محافظة الليث، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

وقال المركز، إن الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع للأمواج، وصواعق رعدية تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأكد المركز تساقط أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظة العيص حتى الساعة العاشرة مساءً.

وحذر المركز، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة السعودية ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الساعة الـ 10 مساءً.

حالة الطقس في السعودية الخميس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الخميس أن الفرصة ماتزال سانحة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة.

وأضاف التقرير:” تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي”.

وأكد التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.