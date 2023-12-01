بيل جيتس يتحدث عن “الفترة الحرجة” في كوب 28

يرى الملياردير الأمريكي بيل جيتس أن العالم قد يتجاوز فترة الحرارة الحرجة التي تؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الناس والحيوانات البرية والنظم البيئية.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن جيتس أثناء مشاركته بمؤتمر “كوب 28” للمناخ قوله: “متفائل بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ ومتفائل بأن قمة دبي يمكن أن تساعد في دفع التقدم”.

وأوضح مؤسس شركة مايكروسوفت أن أي تقدم في مكافحة المناخ على الأرجح لن يكون كافياً لمنع ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار درجتين مئويتين.

وتأتي تصريحات جيتس في الوقت الذي يجتمع فيه صانعو السياسات وقادة الأعمال في دبي لحضور أكبر وأهم قمة سنوية للمناخ للأمم المتحدة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فرصة محورية لتسريع العمل المناخي في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو تسجيل أشد سنواته حرارة على الإطلاق ومع تأثيرات أحداث الطقس المتطرفة على مستوى العالم.

وقال جيتس اليوم الجمعة: “لا يوجد قطع ثنائي حيث أن كل شيء فظيع في درجة حرارة مرتفعة”.

وتابع :”سنشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة، ربما يتجاوز أهدافنا، وهنا يأتي دور التكيف معها”.

وسأل جيتس ما الذي يمكنك فعله وهو غير مكلف للغاية؟ ثم أجاب .. أنظمة تحذير أفضل لظروف الطقس السيئة أو بيانات الطقس الأفضل لمساعدة المزارعين ومعرفة متى يزرعون “.

وقال جيتس إنه من الضروري مساعدة أفقر الناس على التكيف مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان ومحاولة تقليل الضرر الواقع على النظم البيئية، مثل الشعاب المرجانية.

وأتم جيتس: “لحسن الحظ ، لقد أحرزنا تقدمًا كافياً بحيث لن نواجه الحالات الأصعب مثل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية ولكن للأسف ربما نفقد الهدف الذي يبلغ درجتين مئويتين أيضًا، لذا سيكون التكيف من أولوياتنا”.