فريق التحرير by فريق التحرير

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بـ24 ساعة، هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬ الماضية في الإمارات

الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية

فريق التحرير by فريق التحرير

لفت تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.
وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة “خطم الشكلة” بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.
يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9. وتشهد منطقة “خطم الشكلة” بالعين هطول 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات ، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.

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فريق التحرير

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