شهدت المملكة العربية السعودية بداية قوية لموسم الصيف هذا العام، حيث أعلن محللو الطقس في البلاد أن فصل الصيف قد بدأ فعلياً في الأول من يونيو.

ووفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، فإن درجات الحرارة شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال شهر أبريل، حيث بلغت 48 درجة مئوية في أواخر الشهر، مما يشير إلى احتمالية أن يكون الصيف الفعلي أشد حرارة.

عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أشار إلى أن بداية فصل الصيف فلكياً توافق يوم السبت 24 ذي القعدة 1445هجريًا، أي الأول من يونيو، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”.

وعبر منصة “إكس”، كشف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أن مربعانية القيظ، التي تبدأ في 3 يونيو، هي الفترة التي يمكن خلالها رؤية الثريا في السماء الليلية. وأوضح الزعاق أنه خلال موسم الكنة، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في فترة الظهيرة، مما يجعل هذا الموسم بداية الحصاد السنوي في مناطق جنوب المملكة. مشيرًا إلى أن الحر الشديد لن يأتي إلا بعد انتقال الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.

وقد أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم عن ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى في المدن الكبرى في المملكة، بما في ذلك الرياض، المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والتي وصفها بالموجة الحارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تلامس 50 درجة مئوية. كما سجلت مكة المكرمة درجات حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

وعلى صعيد الطقس، يشهد الوضع مفارقة، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة في مكة المكرمة، على الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

حيث أفاد المركز أن تأثير الرياح النشطة مستمر على منطقتي حائل وتبوك، في حين تظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وفي تحذيرات صادرة عن المركز الوطني للأرصاد، أشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتوقعات برياح نشطة على المدينة المنورة، الشرقية، والرياض.

في ظل هذه الظروف الجوية، يتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة في مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.