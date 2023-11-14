أطلق الدفاع المدني السعودي تحذيرات للمواطنين بشأن ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة سكان الرياض ومكة المكرمة والطائف ومنطقة القصيم.



وذلك جراء التغييرات المناخية التي سوف تطرأ على عدد كبير من المناطق في أراضي المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة القادمة.



و أوصى عبر بيان صدر على موقعه الرسمي، إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات أثناء فترة هطول الأمطار الرعدية المتوقع سقوطها على معظم أنحاء المملكة، مع ضرورة البقاء في الأماكن الأمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والأودية، وعدم السباحة فيها.



كما دعا الدفاع المدني، سكان تلك المدن، أيضا إلى ضرورة الالتزام بكافة التفاصيل والتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام.

وتلقى سكان المملكة رسائل نصية عبر هواتفهم نصت على معلومات واردة من المركز الوطني للأرصاد التي نوهت إلى توقعات لهطول الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن مؤشرات الطقس لمنطقة الرياض، التي تضمنت الإشارة إلى التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف و تبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف،” لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة”، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #القصيم .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/fqVjNlf7oL — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 14, 2023