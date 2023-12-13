العواصف الثلجية تلغي نصف رحلات مطار بكين

أعلن مطار بكين الدولي عن إلغاء معظم الرحلات الجوية المغادرة للعاصمة الصينية اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحول الجوية جراء العواصف الثلجية التي تضرب المنطقة.

وكانت السلطات في بكين قد علقت الدراسة في كافة المستويات، كما ألغت بعض رحلات القطارات وأغلقت الطريق السريع بعد تحذير تساقط كثيف للثلوج.

وقال السلطات إن هذه القرارات تبقى سارية لحين إصدار إشعار آخر، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة المختصة في حالة تأهب دائم.

وكانت وزارة الطوارئ قد حذرت من انخفاض حاد بدرجات الحرارة يترافق مع هطول أمطار كثيفة وتساقط ثلوج ودعت لتخفيف الضغوط على حركة المرور وأكدت على جاهزيتها لتأمين سبل حماية الناس.