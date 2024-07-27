الطبيعة تثور.. العلماء يفسرون الزيادة المقلقة في الظواهر الجوية المتطرفة

كشف بحث علمي جديد، نشر أمس الجمعة، أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والعواصف المدارية، وتفاقم التقلبات المناخية، وتغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم.

وتأتي هذه النتائج في وقت شهدت فيه تايوان والفلبين والصين هذا الأسبوع أقوى إعصار لهذا العام، ما أدى إلى إغلاق مدارس وشركات وأسواق مالية، وزيادة سرعة الرياح إلى 227 كيلومتراً في الساعة، وإجلاء مئات الآلاف على الساحل الشرقي للصين قبل وصول الإعصار إلى اليابسة الخميس.

يشير العلماء إلى أن العواصف المدارية الأكثر قوة تمثل جزءًا من ظاهرة أوسع تتعلق بالظواهر الجوية المتطرفة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقد قاد الباحث تشانغ وين شيا، من الأكاديمية الصينية للعلوم دراسة تاريخية للأرصاد الجوية، وخلص إلى أن نحو 75% من مساحة اليابسة في العالم شهدت ارتفاعًا في “تقلبات هطول الأمطار”، أي تقلبات أكبر بين الطقس الجاف والرطب.

وفقًا للدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس” Science، فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يسبب تقلبات أكبر في هطول الأمطار.

وعلق ستيفن شيروود، عالم في مركز أبحاث تغير المناخ بجامعة نيو ساوث ويلز، قائلاً: “التقلبات زادت في معظم الأماكن، بما في ذلك أستراليا، مما يعني فترات أمطار أكثر غزارة وفترات جفاف أشد جفافًا”.

وأضاف شيروود: “ستتزايد هذه الظاهرة مع استمرار الاحترار العالمي، مما يزيد من فرص حدوث جفاف و/أو فيضانات”. ويعتقد العلماء أن تغير المناخ يغير أيضًا سلوك العواصف المدارية، بما في ذلك الأعاصير، مما يجعلها أقل تواترًا ولكن أكثر قوة.

وفي تصريح لـ”رويترز”، أرجع شيروود الزيادة الملحوظة في الظواهر الهيدرولوجية المتطرفة إلى ارتفاع نسبة بخار الماء في الغلاف الجوي.

الظواهر الجوية

من الجدير بالذكر أن إعصار جايمي، الذي اجتاح تايوان يوم الأربعاء، هو الأعاصير الأشد قوة التي تضرب الجزيرة منذ ثماني سنوات.