السعودية هل ستتأثر بالإعصار المداري تيج؟

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تأثُّر المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية الإعصار المداري «تيج» بدءاً من يوم الثلاثاء إلى الخميس المقبلَين.

وأوضح المركز أنه سينتج عن الإعصار أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران.

وأوضح المركز أن سرعة في الرياح قد تصل إلى 45 كلم/ساعة، مع أتربة مثارة.

ويفصل الإعصار «تيج» نحو 600 كلم من السواحل اليمنية والعمانية في جنوب شبه الجزيرة العربية، ويرافقه رياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جداً، تتراوح كميتها بين 150 و600 ملم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية على أجزاء من اليمن وعُمان.

وتترقب سلطنة عمان اليوم بكثير من القلق بدء تأثيرات الحالة المدارية التي حملت اسم «تيج» على محافظة ظفار وأجزاء من محافظة الوسطى، وقد اكملت المؤسسات المعنية بقيادة المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة استعداداتها في محافظة ظفار للتعامل مع الحالة المدارية ومع الآثار التي ستنتج عنها.

وتمت تسمية الإعصار «تيج» بذلك الإسم من قبل الهند، والذي يعني «الحركة السريعة» للدلالة على سرعة العاصفة.

وأكد المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تعمق الحالة المدارية (تيج) في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى، وبدء التأثيرات المباشرة على محافظتي ظفار والوسطى اليوم بأمطار متفاوتة الغزارة تتراوح بين 50 و200 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب، مصحوبة برياح سرعتها لـ 64 كلم، وارتفاع الموج يصل لـ 7 أمتار على سواحل بحر العرب مع احتمال امتداد مياه البحر للمناطق الساحلية والمنخفضة، ويبعد مركز الحالة حوالي 400 كلم عن السواحل العمانية.

وأشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى اقتراب مركز الإعصار من محافظة ظفار غداً الاثنين، ليكون على بعد 50 إلى 150 كلم، واستمرار التأثيرات المباشرة على محافظتي ظفار والوسطى بهطول كميات عالية جداً من الأمطار تتراوح ما بين 200 و600 ملم تؤدي لجريان جارف للأودية وفيضانات، يصاحبها هبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 60 عقدة.

وأصدر مركز طقس العرب الإقليمي لللتنبؤات الجوية آخر التفاصيل في ما يخص الحالة الجوية المدارية والمُتواجدة جنوب غرب بحر العرب.

وتوضّح مراصد الاستشعار عن بعد و آخر صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي بأن الحالة المدارية تُصنف كإعصار من الدرجة الأولى بسرعة رياح حول المركز تُقدر بحوالي 64 إلى 82 عقدة (118-151 كلم/الساعة) و يبعد عن سواحل شبه الجزيرة العربية بحوالي 600 كيلومتر تقريباً.

وتُشير تحليلات المُختصين في مركز طقس العرب إلى أن الحالة المدارية ستواصل تحركها للشمال الغربي والغرب خلال الأيام القليلة القادمة مع احتمالية تعمقها إلى إعصار من الدرجة الثانية، على أن تبدأ تأثيراتها المُباشرة على بعض محافظات سلطنة عُمان و اليمن يومي الإثنين و الثلاثاء 23 و 24 أكتوبر.

وتعني بأن الحالة المدارية وصلت إلى درجة الإعصار أي أنها مُترافقة بأمطار غزيرة جداً و رياح عاتية بالإضافة إلى ارتفاع في الأمواج و التي قد تغمر بعض المناطق الساحلية والمنخفضة.

وبحسب المحاكاة الحاسوبية المُستقبلية لحركة هذه الحالة المدارية والمُشغلة داخل مركز طقس العرب الإقليمي، فإنه يُتوقع أن تتحرك إلى الغرب و الشمال الغربي خلال الأيام القادمة مع تعمقها إلى إعصار من الدرجة الثانية، كما يُحتمل أن تعبر ما بين الحدود اليمنية و العُمانية يوم الثلاثاء.

الأحد 22 أكتوبر: يستمر تصنيف الحالة المدارية كإعصار من الدرجة الاولى و يُحتمل أن تتطور إلى الدرجة الثانية في وقت لاحق من اليوم، مع بداية تأثيراتها غير المُباشرة على سواحل محافظتي ظفار و المهرة مع ساعات الليل، على شكل تدفق للسُحب على ارتفاعات مُختلفة يُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مع احتمالية ارتفاع منسوب المياه و جريان للأودية و الشعاب في بعض المناطق، كما تنشط سرعة الرياح على فترات مع ارتفاع الأمواج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع لها إلى حوالي 5 أمتار واحتمالية امتداد مياه البحر لبعض المناطق المنخفضة.

يستمر تصنيف الحالة المدارية كإعصار من الدرجة الاولى و يُحتمل أن تتطور إلى الدرجة الثانية في وقت لاحق من اليوم، مع بداية تأثيراتها غير المُباشرة على سواحل محافظتي ظفار و المهرة مع ساعات الليل، على شكل تدفق للسُحب على ارتفاعات مُختلفة يُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مع احتمالية ارتفاع منسوب المياه و جريان للأودية و الشعاب في بعض المناطق، كما تنشط سرعة الرياح على فترات مع ارتفاع الأمواج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع لها إلى حوالي 5 أمتار واحتمالية امتداد مياه البحر لبعض المناطق المنخفضة. الإثنين 23 أكتوبر: تتعمق الحالة المدارية إلى اعصار من الدرجة الثالثة وتبدأ تأثيراتها المُباشرة على محافظتي ظفار والوسطى بالإضافة إلى المهرة و أجزاء من حضرموت في اليمن وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة و أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 100 إلى 300 ملم تؤدي إلى جريان للأودية ورُبما فيضانات شديدة للأودية، ويكون البحر شديد الهيجان على السواحل المُطلة على بحر العرب ويتراوح أقصى ارتفاع له من 5-8 أمتار مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

تتعمق الحالة المدارية إلى اعصار من الدرجة الثالثة وتبدأ تأثيراتها المُباشرة على محافظتي ظفار والوسطى بالإضافة إلى المهرة و أجزاء من حضرموت في اليمن وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة و أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 100 إلى 300 ملم تؤدي إلى جريان للأودية ورُبما فيضانات شديدة للأودية، ويكون البحر شديد الهيجان على السواحل المُطلة على بحر العرب ويتراوح أقصى ارتفاع له من 5-8 أمتار مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة. الثلاثاء 23 أكتوبر: يتراجع تصنيف الحالة المدارية إلى اعصار من الدرجة الأولى مع عبوره تدريجياً بين المناطق الحدودية بين اليمن و سلطنة عُمان (ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من المُتابعة نظراً لاحتمالية تغير مركز العبور) و يرافق الحالة المدارية رياح شديدة السرعة و أمطار غزيرة جداً تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية على أجزاء من محافظتي ظفار والمهرة بالإضافة إلى أجزاء من الوسطى وحضرموت.