السعودية.. تحذير لمنطقة مكة المكرمة

أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

تنبيهات وتحذيرات لجميع محافظات منطقة مكة المكرمة

وأهاب المركز بالجميع الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات، نظرًا لتعرض جميع محافظات منطقة مكة المكرمة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم (الجمعة) حتى يوم الثلاثاء القادم، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم (الجمعة) حتى الثلاثاء القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل، العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ويُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والمجمعة ورماح والزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والخرج والمزاحمية والحريق والقويعية وعفيف والأفلاج، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

#الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/mvs15eUTVk — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 2, 2023