شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تأثيرات قوية لمنخفض جوي خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة في عدة مناطق، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وفي ضوء هذه الأحداث، أعلن المركز الإقليمي للتغير المناخي عن بدء دراسة شاملة لهذا المنخفض الجوي، بهدف تحليل أسبابه ومعدلات الأمطار الغزيرة التي نجمت عنه. وأشار المركز إلى أهمية فهم دور التغير المناخي في تفاقم هذه الظواهر الجوية المتطرفة.



ففي الأسابيع الأخيرة، شهدت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وغيرها من دول الخليج هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية نتيجة لتأثير منخفض جوي قوي على المنطقة. وبلغت بعض الأماكن كميات الأمطار المسجلة أرقاماً قياسية، مما تسبب في فيضانات محلية وتقلبات جوية كبيرة.

و تهدف الدراسة فهم أسبابه وتأثيراته على الأحوال الجوية في المنطقة. وفي بيان له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس اليوم الخميس، أكد المركز أن الدراسة ستركز أيضاً على دور التغير المناخي في زيادة تلك التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدول المتأثرة.

?المركز الإقليمي للتغير المناخي يعلن البدء في دراسة مناخية شاملة للمنخفض الجوي الذي أثر على دول مجلس التعاون الخليجي ومسبباته ومعدلات الأمطار المتطرفة الناجمة عنه ودور #التغير_المناخي في ذلك بالتنسيق مع الدول المتأثرة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/s4nNtiI6Mz — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 18, 2024



