السعودية، الثلوج تغمر جبال تروجينا

غطت طبقة من البياض أمس، قمم جبال تروجينا – وسط نيوم – ومحيطها الواسع بعد تساقط للثلوج استمر لساعات، وعايش الأهالي وزوار المنطقة هذه الحالة المناخية بكل مافيها من تفاصيل، واجتمعوا في مناطق التنزه العامة للاستمتاع بما خلفته التساقطات الثلجية من جمال على قمم الجبال، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورد المركز الوطني للأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم بلوغها مرحلة الصفر المئوي خلال فصل الشتاء لهذا العام، للتباين الذي تشهده الأجواء هذه الأيام ما بين الانخفاض والارتفاع على نحو سريع، وابتعاد الرياح الجنوبية الرطبة عن أجواء المملكة، لا سيما الشمالية منها، مما أسهم في دفء الأجواء وإنقضاء موسوم المربعانية دون أن تسجل أي انخفاض كبير يُذكر.



