

رفع المركز الوطني للأرصاد، في السعودية اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في الرياض، وعدد من المدن متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.

وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

يستمر بحسب موقع “الأرصاد” هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على ومكة المكرمة.

وتشمل الحالة كل من الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل. يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في المنطقة من الواحدة صباح اليوم الخميس وتمتد حتى الحادية عشرة مساء.



كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات ابوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.





? تشهد الآن أجزاء من العاصمة #الرياض ومدينة #الدمام هطول أمطار مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.

⚠️ يرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة.@emara_sharqia @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ubUfwXsOQw — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 16, 2023