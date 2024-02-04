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الطقس في السعودية.. الثلوج تغطي جبل اللوز والضباب يهيمن على أجواء طريف

غطت الثلوج جبال منطقة تبوك، وخاصة جبل اللوز، بعد تساقطها نتيجة انخفاض درجات الحرارة المحسوسة ووصولها إلى ما دون الصفر وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

اكتست قمم جبل اللوز الواقعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية قرب الحدود الأردنية، بالرداء الأبيض، بسبب تساقط الثلوج عليها.

الثلوج تغطي جبل اللوز

وغطت الثلوج جبال منطقة تبوك، وخاصة جبل اللوز، بعد تساقطها نتيجة انخفاض درجات الحرارة المحسوسة ووصولها إلى ما دون الصفر وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والرياض والشرقية وحائل والجوف وتبوك والشمالية.

رياح شديدة على ينبع والرايس

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس حذر المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم/ساعة.

وقال المركز إن الحالة الجوية تبدأ في تمام الساعة الـ 10 صباح يوم الأحد وتستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم نفسه.

الضباب يهيمن على أجواء “طريف”

وشهدت محافظة طريف الواقعة بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، هيمنة الضباب على أجواء المحافظة، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس في السعودية

رغم استقرار حالة الطقس في السعودية، إلا أنه من المتوقع أن يبقى طقس السعودية شديدة البرودة في الأجزاء الشمالية من السعودية في الساعات الأولى من صباح الأحد، نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المنطقة.

ومن المتوقع أن يبقى الطقس في السعودية باردا إلى بارد نسبيا في باقي مناطق المملكة باستثناء مناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة بحيث يكون الطقس بها دافئاً بوجه عام.

وتشير التوقعات إلى احتمال أن تتشكل بعض السحب على منطقة الجوف والحدود الشمالية، قد ينتج عنها تساقط أمطار خفيفة، وكذلك الحال في أجزاء من جنوب غرب السعودية.

أما في العاصمة الرياض من المتوقع أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار، بالتزامن مع ظهور كميات متفرقة من السحب، وارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية نهاراً، في حين تنخفض ليلاً إلى مستوى 9 درجات مئوية، وقد تقل عن ذلك في المناطق المفتوحة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...