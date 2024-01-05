فريق التحرير by فريق التحرير

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التحذير من موجة برد قارس ستكتسح أوروبا والولايات المتحدة

فريق التحرير by فريق التحرير

حذر خبراء طقس من أجواء شديدة البرودة مع تساقط كثيف للثلوج بعد منتصف شهر يناير الجاري مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة للتدفئة على جانبي المحيط الأطلسي.

ويتوقع كل من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى والنموذج الأمريكي GFS للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستتجه للانخفاض بشدة بعد 15 يناير ، و يُظهر أحدث نموذج تشغيلي لـ GFS احتمال حدوث موجة برد.

كما يتزايد الحديث عن “الدوامة القطبية” على منصة التواصل الاجتماعي X من قبل خبراء الأرصاد الجوية البارزين مثل كل من راين ماي وديلون فيدريكو اللذان يشيران إلى توقعات أن تغرق الدوامة القطبية جنوب كندا في منتصف شهر يناير بالثلوج وموجة برد كبيرة وطقس شتوي بعد يوم عطلة مارتن لوثر كنغ.

وشهدت ألمانيا في ديسمبر الماضي عواصف ثلجية تأثرت بها حركة الطيران وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديدية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...