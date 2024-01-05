التحذير من موجة برد قارس ستكتسح أوروبا والولايات المتحدة

حذر خبراء طقس من أجواء شديدة البرودة مع تساقط كثيف للثلوج بعد منتصف شهر يناير الجاري مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة للتدفئة على جانبي المحيط الأطلسي.

ويتوقع كل من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى والنموذج الأمريكي GFS للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستتجه للانخفاض بشدة بعد 15 يناير ، و يُظهر أحدث نموذج تشغيلي لـ GFS احتمال حدوث موجة برد.

كما يتزايد الحديث عن “الدوامة القطبية” على منصة التواصل الاجتماعي X من قبل خبراء الأرصاد الجوية البارزين مثل كل من راين ماي وديلون فيدريكو اللذان يشيران إلى توقعات أن تغرق الدوامة القطبية جنوب كندا في منتصف شهر يناير بالثلوج وموجة برد كبيرة وطقس شتوي بعد يوم عطلة مارتن لوثر كنغ.

It's type to start hyping the "Polar Vortex" again — just like 10-years ago. It's coming in a week.



Here's what you can do to prepare:



Stock up on wood, toilet paper, and beer.



Make sure your significant other has her snow shovel or snow blower ready to go. pic.twitter.com/B0uF4Ccjdo — Ryan Maue (@RyanMaue) January 3, 2024

وشهدت ألمانيا في ديسمبر الماضي عواصف ثلجية تأثرت بها حركة الطيران وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا جنوبي ألمانيا في شل الحركة، وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديدية.

Meanwhile in Munich ❄️✈️



? schoko131 pic.twitter.com/RHemPHNGk3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 2, 2023