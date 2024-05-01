في ضوء الجهود المستمرة لتحسين معدلات الهطول المطري في المملكة العربية السعودية، أكد الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية، أهمية برنامج الاستمطار الصناعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء ودوره الحاسم في هذا السياق.

وأكد أن هذا البرنامج قد ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الهطول المطري بالمملكة، متجاوزًا بذلك المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًا.

ووفقًا للتقرير الذي تم تقديمه خلال جلسة حوارية في منتدى المياه السعودي الثالث، فإن حجم الهطول المطري في المملكة منذ عام 2020 حتى اليوم قد بلغ نحو 4 مليارات متر مكعب، وذلك بفضل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التنبؤ بالحالات المطرية وتحسين فعالية البذر السحابي في عمليات الاستمطار.

كما أشار د. غلام إلى دور المركز في تحليل البيانات الجوية الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة واستخدام الموارد المائية، وللتخفيف من آثار الجفاف والمخاطر المرتبطة بالتغيرات الجوية.

وقد أوضح الدكتور غلام أن البرنامج المذكور ساهم بشكل ملموس في زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًا، مما يشير إلى نجاحه في تحسين الظروف المناخية للمملكة.

وأضاف غلام أن التطبيقات الذكية للذكاء الاصطناعي تسهم أيضًا في تعزيز عمليات البذر السحابي وتقديم القرارات التنبؤية لهذه العمليات، بالإضافة إلى دعم الإدارة الجيدة للموارد المائية والحد من آثار الجفاف والتغيرات الجوية المفاجئة.

وختم الدكتور غلام بالتأكيد على أهمية البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في جهود السعودية لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أن استخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستمطار الصناعي يسهم في زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

الرئيس التنفيذي للمركز د. أيمن غلام يستعرض دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤات الجوية والاستمطار، وذلك في جلسة بعنوان (الدور المهم للذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في صناعة المياه)، ضمن أعمال #منتدى_المياه_السعودي بمدينة #الرياض #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/fykmRuwGbc — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 1, 2024