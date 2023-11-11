الإنذار الأصفر… هطول الأمطار في السعودية من الاثنين إلى الخميس

أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية الإنذار الأصفر بعد توقعه هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين، وحتى الخميس المقبل.

وقال المركز إن الأمطار ستكون مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل ما استدعى إطلاق الإنذار الأصفر.

المناطق التي يشملها الإنذار الأصفر

وتشهد مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية”واس”.

صور أرشيفية لأمطار في المملكة العربية السعودية

وتشتد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على جدة، وبحرة، ورابغ، وخليص، والليث والقنفذة، ويوم الثلاثاء على ينبع، والعيص، وبدر، ووادي الفرع، وأملج والوجه، والأربعاء على العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وأضم، والعرضيات وميسان.

حالة الطقس في السعودية السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.