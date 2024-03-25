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الإمارات.. تحذير من انخفاض درجات الحرارة

من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 26 درجة مئوية كحد أقصى و 22 درجة مئوية كحد أدنى، بينما تبلغ درجات الحرارة في دبي 26 درجة مئوية كحد أقصى و 23 درجة مئوية كحد أدنى.

فريق التحرير by فريق التحرير
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حذّر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، متوقعاً أن يكون الطقس غداً الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز، ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار. وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم/ساعة، بينما تصل إلى 50 كم/ساعة في بعض الأحيان.

وأشار البيان إلى أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون مضطربة، بينما تتراوح حالة البحر في بحر عمان بين المتوسطة والمضطربة.

وتوقع المركز أن تبلغ درجات الحرارة في أبو ظبي 26 درجة مئوية كحد أقصى و 22 درجة مئوية كحد أدنى، بينما ستكون في دبي 26 درجة مئوية كحد أقصى و 23 درجة مئوية كحد أدنى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...