فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات… تحذير من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

أشار المركز إلى أن مدى الرؤية الأفقية قد ينعدم أحياناً في المناطق المتأثرة بالضباب، مما قد يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق، لا سيما السائقين.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل ضباب كثيف على بعض المناطق الداخلية في الإمارات، خاصة غرب البلاد، وذلك من الساعة 3:15 صباحًا وحتى الساعة 9:30 صباحًا.

وأشار المركز إلى أن مدى الرؤية الأفقية قد ينعدم أحياناً في المناطق المتأثرة بالضباب، مما قد يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق، لا سيما السائقين.

الإمارات

ويشكل الضباب خطرًا على مستخدمي الطرق، حيث يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مما يجعل من الصعب على السائقين التحكم في سياراتهم، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

نصائح للسائقين في حال القيادة بالضباب في الإمارات

  • تقليل السرعة إلى الحد الأدنى
  • استخدام ضوء المصابيح المنخفض
  • تشغيل العواكس الخلفية
  • عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة
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فريق التحرير

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