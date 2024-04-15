الإمارات.. أمطار غزيرة وبرق ورعد وبرد بدءاً من اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة من الأمطار الغزيرة والبرق والرعد مصحوبة بإحتمال سقوط البرد على بعض المناطق، تبدأ من مساء اليوم الاثنين 15 أبريل وتستمر حتى صباح الأربعاء 17 أبريل 2024.

تفاصيل الحالة الجوية:

من مساء الاثنين حتى ظهر الثلاثاء: تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد على المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية.

تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد على المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية. من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء: تبدأ موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والبرق والرعد من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، مع إحتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

تبدأ موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والبرق والرعد من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، مع إحتمال سقوط البرد على بعض المناطق. من بعد ظهر الأربعاء: تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

نصائح هامة:

توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار.

الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

متابعة التحديثات الجوية من المركز الوطني للأرصاد.